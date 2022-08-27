Благодаря дублю Стерлинга «Челси» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

В матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» одержал победу над «Лестер Сити».

Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Дублем в составе победителей отметился Рахим Стерлинг на 47-й и 63-й минутах. Единственный гол в составе «Лестера» забил Харви Барнс на 66-й минуте.

Таким образом, «Челси» поднялся на шестое место, набрав семь очков. «Лестер» (одно очко) — 19-й.

Ранее «Ливерпуль» впервые в истории АПЛ забил пять мячей в первом тайме.