Благодаря дублю Стерлинга «Челси» обыграл «Лестер» в матче АПЛ
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Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Дублем в составе победителей отметился Рахим Стерлинг на 47-й и 63-й минутах. Единственный гол в составе «Лестера» забил Харви Барнс на 66-й минуте.
Таким образом, «Челси» поднялся на шестое место, набрав семь очков. «Лестер» (одно очко) — 19-й.
Ранее «Ливерпуль» впервые в истории АПЛ забил пять мячей в первом тайме.