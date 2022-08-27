«Ливерпуль» впервые в истории АПЛ забил пять мячей в первом тайме
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- © IMAGO/Terry Donnelly
Команда Юргена Клоппа ведёт со счётом 5:0. Таким образом, «Ливерпуль» впервые в истории Английской премьер-лиги смог забить пять мячей в первом тайме.
Отличились Луис Диас (3-я минута), Харви Эллиотт (6-я), Трент Александер-Арнольд (28-я), Роберто Фирмино (31-я), Вирджил ван Дейк (45-я).
Игра проходит на поле стадиона «Энфилд».
Ранее Клопп высказался о поражении команды от «Манчестер Юнайтед» в рамках третьего тура чемпионата Англии по футболу.