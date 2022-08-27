«Ливерпуль» впервые в истории АПЛ забил пять мячей в первом тайме

«Ливерпуль» в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу принимает на своём поле «Борнмут».

Команда Юргена Клоппа ведёт со счётом 5:0. Таким образом, «Ливерпуль» впервые в истории Английской премьер-лиги смог забить пять мячей в первом тайме.

Отличились Луис Диас (3-я минута), Харви Эллиотт (6-я), Трент Александер-Арнольд (28-я), Роберто Фирмино (31-я), Вирджил ван Дейк (45-я).

Игра проходит на поле стадиона «Энфилд».

Ранее Клопп высказался о поражении команды от «Манчестер Юнайтед» в рамках третьего тура чемпионата Англии по футболу.