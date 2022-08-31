Скаут: Черышев подписал контракт с «Венецией»

Главный скаут итальянской «Венеция» Александр Мента сообщил, что итальянский клуб подписал контракт с российским полузащитником Денисом Черышев.

Как сказал Мента «Спорт-Экспрессу», соглашение между Черышевым и «Венецией» рассчитано на два года с опцией возможной пролонгации ещё на один сезон.

Черышев является воспитанником мадридского «Реала». За свою карьеру россиянин успел поиграть за такие команды, как «Севилья» и «Вильярреал». Последний сезон Денис провёл в «Валенсии», в составе которой провёл 20 матчей и записал на свой счёт один гол и две результативные передачи.

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