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«Челси» объявил о трансфере защитника «Лестера» Фофана

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Защитник футбольной команды «Лестер» Уэсли Фофана пополнил состав «Челси».
«Челси» объявил о трансфере защитника «Лестера» Фофана
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Отмечается, что контракт 21-летнего Фофана с «Челси» рассчитан до 30 июня 2029 года.

Фофана является воспитанником французского «Сент-Этьена», из которого перешёл в «Лестер» в октябре 2020 года. За английскую команду он провёл в общей сложности 52 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, переход Фофана обошёлся «Челси» в €82,5 млн.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, покинет ли клуб португальский нападающий Криштиану Роналду.

 

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