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Тен Хаг: Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» как минимум до января

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о ситуации с португальским нападающим Криштиану Роналду.
Тен Хаг: Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» как минимум до января
  • Gettyimages.ru

«Будущее Роналду ясно. Нам нужны качественные футболисты. И таких игроков должно быть много, чтобы команда могла стабильно выступать в каждом матче. Ван-Биссака тоже останется. Этот состав будет работать как минимум до января», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

По сообщениям СМИ, футболисты МЮ попросили руководство клуба продать Роналду. Форвард сборной Португалии в сезоне-2022/23 принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

27 августа стало известно, что Жорже Мендеш, агент Роналду, пытается осуществить трансфер своего клиента в «Наполи». В итальянском клубе готовы взять форварда в случае удержания части зарплаты.

Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отреагировал на информацию о том, что Роналду может продолжить карьеру в неаполитанском клубе.

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