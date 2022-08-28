Спаллетти прокомментировал информацию о возможном переходе Роналду в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отреагировал на информацию о том, что нападающий МЮ Криштиану Роналду может продолжить карьеру в неаполитанском клубе.

«Я думаю, что тренировать Криштиану Роналду доставляет удовольствие всем, но это не конкретная ситуация, потому что это трансферный слух», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Наполи».

27 августа стало известно, что Жорже Мендеш, агент Роналду, пытается осуществить трансфер своего клиента в «Наполи» и хочет включить в переход португальца 23-летнего футболиста, предложение по которому должно составлять от €100 млн.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена отреагировал на возможный обмен игрока на Роналду в «Манчестер Юнайтед».