Агент Осимхена отреагировал на возможный обмен на Роналду в «Манчестер Юнайтед»
«Никаких переговоров, никаких обменов. Виктор Осимхен является игроком «Наполи» и хочет проявить себя в Лиге чемпионов вместе с тренером и товарищами по команде», — заявил Календа в Twitter.
27 августа стало известно, что Жорже Мендеш, агент Роналду, пытается осуществить трансфер своего клиента в «Наполи» и хочет включить в переход португальца 23-летнего футболиста, предложение по которому должно составлять от €100 млн.
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.
Ранее в Италии заявили, что «Наполи» готов взять Роналду в случае удержания части зарплаты.