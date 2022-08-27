Агент Осимхена отреагировал на возможный обмен на Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Роберто Календа, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, высказался о возможном переходе своего клиента в «Манчестер Юнайтед» в обмен на форварда Криштиану Роналду.

«Никаких переговоров, никаких обменов. Виктор Осимхен является игроком «Наполи» и хочет проявить себя в Лиге чемпионов вместе с тренером и товарищами по команде», — заявил Календа в Twitter.

27 августа стало известно, что Жорже Мендеш, агент Роналду, пытается осуществить трансфер своего клиента в «Наполи» и хочет включить в переход португальца 23-летнего футболиста, предложение по которому должно составлять от €100 млн.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

Ранее в Италии заявили, что «Наполи» готов взять Роналду в случае удержания части зарплаты.