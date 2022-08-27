В Италии заявили, что «Наполи» готов взять Роналду в случае удержания части зарплаты

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, пытается осуществить трансфер своего клиента в «Наполи».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в Twitter, клуб из Неаполя готов взять португальского футболиста только в том случае, если его отправят с удержанием большей части зарплаты.

Отмечается, что агент хочет включить в переход Роналду 23-летнего нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, предложение по которому должно составлять от €100 млн.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

После третьего тура АПЛ МЮ (три очка) занимает 14-е место в турнирной таблице. «Арсенал» (девять очков) занимает лидирующую строчку.

Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Италии.