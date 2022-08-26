Источник: агент Роналду Мендеш предлагает услуги форварда «Милану» и «Наполи»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Агент футболиста Жорже Мендеш прорабатывает различные варианты, чтобы его клиент выступил в Лиге чемпионов, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Уточняется, что услуги были предложены «Милану» и «Наполи».

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

После второго тура АПЛ МЮ (три очка) занимает 14-е место в турнирной таблице. «Арсенал» (девять очков) занимает лидирующую строчку.

Ранее сообщалось, что Роналду близок к переходу из «Манчестер Юнайтед» в «Спортинг».