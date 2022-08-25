Caughtoffside: Роналду близок к переходу из «Манчестер Юнайтед» в «Спортинг»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Спортинге».

Как сообщает Caughtoffside, сделка почти завершена.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участия в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» (три очка) занимает 14-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.

25 августа бывший форвард сборной Франции Джибриль Сиссе призвал Роналду перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель».

Ранее полузащитник МЮ Каземиро высказался о своих одноклубниках Роналду и Рафаэле Варане.