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Каземиро заявил, что для него честь вновь играть с Роналду и Вараном

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о своих одноклубниках Криштиану Роналду и Рафаэле Варане.
Каземиро заявил, что для него честь вновь играть с Роналду и Вараном
  • Gettyimages.ru

«Роналду и Варан — два футболиста, с которыми я уже имел удовольствие играть вместе. Мы могли бы весь день говорить о Криштиану. Это один из лучших игроков в истории футбола. Думаю, вместе мы провели в «Реале» семь лет, поэтому для меня большая честь вновь выступать с ними», — цитирует Каземиро пресс-служба клуба.

Он также отметил, что с нетерпением ждёт встречи с новыми партнёрами.

Хавбек подписал соглашение с МЮ до 2026 года. 30-летний бразилец присоединился к «Реалу» в 2013 году. Всего в составе «сливочных» он провёл 336 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач.

За 30-летнего Каземиро «Манчестер Юнайтед» заплатил мадридскому «Реалу» €70,65 млн. С игроком был подписан контракт на четыре года.

Ранее Варан рассказал о главных игровых качествах Каземиро, которые помогут ему в матчах за «красных дьяволов».

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