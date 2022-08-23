Варан объяснил, чем силён Каземиро на футбольном поле

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал о главных игровых качествах полузащитника Каземиро, которые помогут ему в матчах за «красных дьяволов».

«У него много способностей. Он очень силён, и я думаю, что для команды он может принести стабильность, хороший баланс между атакой и защитой и менталитет победителя», — цитирует Варана RMC Sport со ссылкой на Sky Sports.

Он добавил, что Каземиро не нуждался в уговорах, чтобы присоединиться к команде «красных дьяволов».

За 30-летнего Каземиро «Манчестер Юнайтед» заплатил мадридскому «Реалу» €70,65 млн. С игроком был подписан контракт на четыре года.

В прошедшем сезоне бразильский полузащитник провёл за сливочных 32 матча и забил один мяч.

Ранее МЮ объявил о трансфере полузащитника «Реала» Каземиро.