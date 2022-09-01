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Новиков не считает, что срыв перехода в «Челси» негативно скажется на Захаряне

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Бывший главный тренер столичного «Динамо» Кирилл Новиков отреагировал на не состоявшийся трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
Новиков не считает, что срыв перехода в «Челси» негативно скажется на Захаряне
  • Gettyimages.ru

«Вряд ли отмена сделки отрицательно скажется на Арсене — скорее наоборот. Это стимулирует его и дальше проявлять себя, чтобы такие предложения появлялись в будущем», — приводит слова Новикова РИА Новости.

Он также заявил, что этот сорванный трансфер не означает, что клубы не вернутся к переговорам зимой. По его предположению, за это время «Челси» может найти способы для осуществления перехода.

 По информации СМИ, «Челси» был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что Захарян не сможет перейти в «Челси».

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