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Колосков: я думал, что информация про интерес «Челси» к Захаряну — фейк

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Бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию, что хавбек «Динамо» Арсен Захарян не сможет перейти в «Челси».
Колосков: я думал, что информация про интерес «Челси» к Захаряну — фейк
  • РИА Новости

«Все в один голос кричали, что он должен перейти в АПЛ. Захарян остановился в развитии, мало чем отличался от всех остальных футболистов. Когда он начинал играть, тогда выделялся. Я думал, информация про интерес «Челси» — фейк: не был убеждён, что будут серьёзные переговоры», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Экс-президент РФС отметил, что в чемпионате России играет поляк, и все платежи нормально проходят. По его словам, он не впечатлён игрой Захаряна в последние полгода, но если Арсен будет хорошо играть, то получит предложения от других клубов.

По информации СМИ, «Челси» был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказался о несостоявшемся переходе в «Челси» Захаряна.

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