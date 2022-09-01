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Орещук считает, что срыв перехода Захаряна в «Челси» стал для него большим ударом

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на срыв трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
Орещук считает, что срыв перехода Захаряна в «Челси» стал для него большим ударом
  • Gettyimages.ru

«Для молодого парня это большой удар. Теперь нужно найти для него какие-то слова, влезть в голову, чтобы он успокоился. Надо дать понять, что трансфер сорвался не по вине «Динамо», что в клубе на него по-прежнему рассчитывают», — приводит слова Орещука РИА Новости.

Он также считает, что московская команда ещё попробует продать игрока в следующие трансферные окна.

Трансферное окно для клубов Английской премьер-лиги закроется в ночь на 2 сентября.

По информации СМИ, «Челси» был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в московском «Динамо» сообщили, что Захарян никуда не перейдёт в летнее трансферное окно.

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