Орещук считает, что срыв перехода Захаряна в «Челси» стал для него большим ударом
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«Для молодого парня это большой удар. Теперь нужно найти для него какие-то слова, влезть в голову, чтобы он успокоился. Надо дать понять, что трансфер сорвался не по вине «Динамо», что в клубе на него по-прежнему рассчитывают», — приводит слова Орещука РИА Новости.
Он также считает, что московская команда ещё попробует продать игрока в следующие трансферные окна.
Трансферное окно для клубов Английской премьер-лиги закроется в ночь на 2 сентября.
По информации СМИ, «Челси» был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.
Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее в московском «Динамо» сообщили, что Захарян никуда не перейдёт в летнее трансферное окно.