Вперёд, за мечтой: Кузяев попрощался с «Зенитом» и подписал контракт с «Гавром»

Далер Кузяев официально объявил об уходе из «Зенита» и пополнил состав французского «Гавра». Российский полузащитник подписал двухлетний контракт с вернувшимся в Лигу 1 клубом, став его самым дорогостоящим новичком в истории. Почему хавбек отказался от контракта с «Бешикташем» и какие перспективы ждут его в составе аутсайдера чемпионата Франции — в материале RT.

Один из главных сюжетов лета в российском футболе развивался крайне стремительно и завершился очень неожиданно. Ещё несколько дней назад главным претендентом на Далера Кузяева в Европе называли турецкий «Бешикташ», а накануне в борьбу за российского хавбека включилась французская «Тулуза». В итоге экс-игрок «Зенита» действительно сделал выбор в пользу Лиги 1, но оказался не в стане фиолетовых, а в «Гавре», подписав контракт до 2025 года.

Так официально завершилось шестилетнее пребывание Кузяева в Санкт-Петербурге, за время которого он успел завоевать восемь трофеев на национальной арене и зарекомендовать себя в качестве одного из самых мастеровитых и универсальных отечественных футболистов. Благодаря этому он не только оставался одним из основных в переполненном звёздными легионерами «Зените», но и пользовался доверием у тренеров сборной России — Станислава Черчесова и Валерия Карпина. Первый вызывал его как на домашний чемпионат мира, так и на Евро-2020, а второй продолжал доверять в квалификации к ЧМ в Катаре.

В связи с этим Далер опубликовал трогательное сообщение, где попрощался с бывшим коллективом и объяснил решение отправиться в Европу.

«Есть ли что-то важнее титулов в спорте? После шести потрясающих лет в «Зените» пришло время принять новый вызов. Я покидаю команду (на этот раз точно). Я хочу выразить искренние слова благодарности вам, дорогие болельщики и дорогие петербуржцы, за вашу поддержку и любовь!» — написал Кузяев.

Он не забыл сказать пару слов и о тренерском, медицинском и административном штабах «Зенита», а также одноклубниках и руководстве сине-бело-голубых. И подчеркнул важность завоёванных в Северной столице кубков.

«Возвращаясь к своему вопросу, я хочу отметить, что титулы очень важны в спорте. Ради них мы тренируемся, стараемся, прикладываем максимум усилий. Для меня трофеи, выигранные вместе с «Зенитом», имеют огромную ценность. Но в дополнение к этому я бы также хотел, чтобы меня запомнили в прекрасном Санкт-Петербурге как футболиста, который бился за «стрелку» до конца, как надёжного партнёра и товарища и просто как хорошего человека. До скорых встреч, Питер. Au revoir mes amis», — добавил полузащитник.

Почему Кузяев выбрал «Гавр»?

Для начала логично определиться, почему россиянин отказался от перехода в «Бешикташ», предлагавший ему не самые плохие условия. По последней информации, он мог подписать четырёхлетний контракт с зарплатой в €1,5 млн, также 2 млн получить в виде подписного бонуса, а ещё один — премий за различного рода достижения. И это вкупе с возможностью выступать за турецкий гранд, имеющий неплохие шансы засветиться в еврокубках уже нынешней осенью. Для этого «чёрным орлам» будет необходимо пройти три раунда квалификации Лиги конференций.

Однако ещё месяц назад СМИ писали о желании Кузяева попробовать свои силы в одном из топ-5 чемпионатов Старого Света. В их число турецкая Суперлига не входит. Видимо, этим и обусловлено его решение предпочесть статусному «Бешикташу» скромный «Гавр», лишь вернувшийся в элиту и обладающий крайне слабым подбором исполнителей. На данный момент Далер с огромным запасом занимает первое место в списке его самых дорогостоящих игроков с ценником в €10 млн, в то время как его ближайший конкурент в лице Аруны Санганте стоит в два раза меньше.

«С сыном хотели попасть в команду топ-5 лиг Европы, и с этой задачей мы справились. Дальше всё зависит от самого Далера — пусть доказывает, на что он способен в старейшем клубе Франции, «Гавре». Стоит много задач, посмотрим, как он себя проявит», — сказал Sport24 отец спортсмена Адьям Кузяев.

В то же время он подтвердил факт переговоров с другими клубами Лиги 1, пусть и отказался называть их имена. Но вряд ли они были менее статусными, чем нынешний «Гавр». Взять ту же «Тулузу», куда россиянина сватали накануне. В прошлом сезоне подопечные Карлеса Мартинеса хоть и финишировали лишь 13-ми в чемпионате, зато завоевали Кубок страны. И довольно неплохо укомплектованы. Так, 22-летний форвард Тейс Даллинга оценивается в €12 млн, немного от него отстают юные вингер Фарес Шаиби, защитник Антони Руо (оба — по €10 млн) и фланговый нападающий Закария Абухляль (€9 млн).

Как можно заметить, ни один из них не является прямым конкурентом Кузяева, предпочитающего действовать на позиции восьмёрки. В целом средняя линия «Тулузы» оставляет желать лучшего, и Далер вполне мог стать отличным дополнением к ней. Но по какой-то причине всё же сделал выбор в пользу другого коллектива. Возможно, из-за опасений, что при прочих равных наставник фиолетовых будет делать ставку не на него, а на молодых конкурентов.

«Далер — футболист высокого уровня, который может играть хорошо как при оборонительных действиях, так и в атакующих. Уверен, что Кузяев будет играть ведущую роль в «Гавре»… Это его выбор, его решение. Он считает, что будет там иметь игровую практику, попадать в основу и выходить на поле в каждом туре. Наверное, поэтому он для себя и выбрал этот клуб», — цитирует Юрия Сёмина «Спорт-Экспресс».

Что ждёт Кузяева в «Гавре»?

Как и «Тулуза», «Гавр» не может похвастаться укомплектованной полузащитой. С той лишь разницей, что в ней представлены футболисты ещё менее высокого класса. По сути, в прошлом сезоне основные надежды были связаны с 21-летними Ясином Кехтой и Амиром Ричардсоном, выполнявшими функции центральных хавбеков в схеме 4-3-3. Конкурировать с ними пытался их одногодка Уссама Таргаллин, в то время как за место в опорной зоне боролись два относительно взрослых спортсмена — 29-летний алжирец Виктор Лехал и конголезец Нолан Мбемба (младше его на год).

Однако уже нынешним летом «Стад Осеан» покинули и Ричардсон, и Лехал. Первый вернулся в «Реймс» после окончания срока аренды, а второй покинул небесных и тёмно-синих в статусе свободного агента. Таким образом, в средней линии образовалась огромная дыра, а заполнить её попытается в том числе и Кузяев.

Если посмотреть на оставшихся одноклубников, то никто не способен встать в ряд с россиянином, обладающим опытом выступлений в составе гегемона РПЛ как на внутренней, так и на международной арене. Если у него не возникнет никаких сложностей с адаптацией, то Далер с ходу должен стать неотъемлемой частью команды Луки Элснера. И предпосылок к этому достаточно. По крайней мере, привыкать к новой формации точно не придётся. Последние годы «Зенит» делал ставку на ту же 4-3-3, где Кузяев зачастую занимал позицию правого центрального полузащитника.

Безусловно, до закрытия трансферного окна «Гавр» наверняка постарается хотя бы немного укрепить состав, но рассчитывать на приглашение звёзд не приходится — клуб банально не располагает необходимыми для этого средствами. С 2010 года тот потратил на новичков €10,05 млн — невероятно малая сумма в современных реалиях. Для сравнения, тот же «Зенит» за аналогичный период закупился на €547,74 млн.

Шансы найти Кузяеву сопоставимого с ним по уровню партнёра кажутся мизерными ещё и по той причине, что ранее спортсмены такого калибра в «Гавр» не попадали вовсе. Если смотреть на стоимость футболистов на момент приезда на «Стад Осеан», то Далер уверенно занимает первое место в истории, более чем в два раза превосходя Николя Дьёза (€4 млн). Если же говорить о сумме компенсации, тут лидирует Тино Кадевере. В 2018-м тот перешёл из «Юргордена» за €2,5 млн, а спустя два года за €12 млн был продан в «Лион», где так и не раскрылся.

Возможно, путь Кадевере надеется повторить и Кузяев, рассматривающий «Гавр» исключительно как трамплин перед отъездом в более статусную команду. И в этом случае его выбор кажется более логичным. С учётом отсутствия конкуренции здесь россиянин может не только иметь постоянную практику, но и быть настоящим лидером и главной звездой, утверждаясь в новом для себя первенстве. И если сумеет себя хорошо зарекомендовать, уже зимой может отправиться на новое место работы.

В противном случае Кузяеву вместе с партнёрами придётся бороться за выживание, ведь при таком подборе исполнителей практически нет надежд на равных биться хотя бы с середняками. Не говоря уже о завоевании путёвки в еврокубки, о чём сказал отец россиянина.

«Конечно, Далер хочет попробовать себя на уровне чуть выше, поиграть в еврокубках. Он молодой парень, всё только начинается! Будем надеяться, что он добьётся этого с «Гавром» в этом году», — сказал Адьям Кузяев.