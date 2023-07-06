Вопреки клятве в верности: Фернандес приостановил переговоры с ЦСКА и перейдёт в «Зенит»

Марио Фернандес в ближайшее время, скорее всего, пополнит состав «Зенита». По информации СМИ, натурализованный бразилец решился на такой шаг после срыва переговоров с руководством ЦСКА — клуба, в котором игрок провёл большую часть карьеры. Сообщается, что он подпишет с петербуржцами контракт на два года с возможностью продления ещё на год. Остроту этой ситуации придаёт тот факт, что фланговый защитник не раз клялся в преданности армейцам и заявлял, что по своей воле никогда не перейдёт в другой российский клуб.

Что произошло?

Не прошло и двух недель с момента открытия трансферного окна в РФ, как в медиапространстве взорвалась настоящая информационная бомба. По сведениям СМИ, Марио Фернандес возвращается в Россию. Правда, он продолжит карьеру не в ЦСКА, где провёл десять лет и стал легендой клуба, а в составе одного из главных конкурентов армейцев — «Зенита». Сначала об этом сообщил бразильский журналист Алешандре Прецель, а затем с подтверждением выступил инсайдер Иван Карпов.

Также стали известны подробности будущего контракта Фернандеса с петербуржцами. Он будет заключён по схеме «2 + 1», зарплата игрока составит €2,5 млн в год. Для сравнения: москвичи предлагали ему на 40% меньше. Не исключено, что именно более привлекательные условия заставили Марио сделать выбор в пользу «Зенита», а не ставшего для него родным ЦСКА. Хотя президент красно-синих Евгений Гинер ещё пару недель назад называл решённым делом возвращение латераля на «ВЭБ Арену».

«Марио Фернандес очень близок к подписанию контракта с «Зенитом». Переговоры находятся в завершающей стадии, после того как не удалось достичь договорённости с ЦСКА. В ближайшее время футболист пройдёт медосмотр. Если всё будет хорошо, он подпишет контракт с питерской командой... Сделка выгодна для клуба, потому что у Марио российский паспорт и он не будет считаться легионером... Зарплата намного ниже, чем сообщалось ранее в СМИ», — поделился сведениями журналист Фабио Алейшо.

Почему сорвалось возвращение Фернандеса в ЦСКА?

Однако финансовые условия могли быть не единственной причиной выбора в пользу Северной столицы. В июне говорилось о ещё одном камне преткновения, грозившем срывом сделки по Фернандесу. Речь идёт о пункте в его контракте с «Интернасьоналом», гарантировавшем бразильскому клубу компенсацию в размере €365 тыс. в случае ухода футболиста. По словам гендиректора ЦСКА Романа Бабаева, Марио не обратил внимания на этот пункт в договоре и тем самым поставил в непростое положение и самого себя, и армейцев. Ведь те в своё время пошли ему навстречу и отпустили на родину бесплатно, а в итоге остались ещё и должны.

Судя по всему, найти консенсус так и не удалось. По информации того же Алейшо, ЦСКА и «Интернасьонал» не смогли решить вопрос с выплатой суммы, из-за чего переговоры застопорились. Неприятным обстоятельством стал и тот факт, что сам Фернандес внезапно перестал выходить на связь с бывшим коллективом, а его агент публично заявил о прекращении контактов с вице-чемпионами России.

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«Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА», — цитировал Sport24 Жорже Машаду.

В армейской команде не остались в стороне. Во вторник, 4 июля, директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо опубликовал сообщение в своём Telegram-канале, где отметил, что ЦСКА «не поставил точку» в истории с Фернандесом, но по-прежнему считает неправильным идти на уступки «Интернасьоналу».

«ЦСКА — не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио. При этом с учётом исключительного уважения и любви к нашей легенде... готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учёта обоюдных желаний. Тем более когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции и всё упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет», — написал Брейдо.

Быть может, в этот момент представители Фернандеса уже вовсю контактировали с «Зенитом», из-за чего в диалоге с ЦСКА возникли сначала напряжённость, а потом и пауза. Тем более что петербуржцы были согласны на все условия и готовы выплатить не только компенсацию «Интернасьоналу», но и комиссию агенту. В итоге армейцы остались ни с чем.

«Марио переходит в «Зенит» на правах свободного агента. Когда он подписал контракт с «Интернасьоналом», соглашение с ЦСКА было расторгнуто», — добавил Алейшо.

Зачем «Зениту» понадобился Фернандес?

Не секрет, что ранее петербуржцы уже проявляли интерес к натурализованному бразильцу. Впервые слухи об этом появились в мае 2019 года, впоследствии их подтвердили как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. Однако ЦСКА наотрез отказался продавать защитника, хотя за него якобы предлагали €30 млн — ровно в такую сумму он тогда оценивался порталом Transfermarkt.

«Было очень достойное предложение. Но я могу только ещё раз восхититься Марио. Он по своему спортивному уровню и характеру беспрецедентен. Фернандес сразу сказал, что хочет остаться в ЦСКА, что никакие финансовые аспекты его не интересуют. Хотя понятно, что если бы трансфер в «Зенит» состоялся, то его зарплата существенно бы увеличилась. При этом Марио дал понять, что если ЦСКА этот трансфер выгоден, то он готов подчиниться решению руководства. Я с таким ещё не сталкивался», — говорил тогда Бабаев в беседе с «Чемпионатом».

В свою очередь, председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина в августе 2019-го заявляла, что в команде не сильно расстроились из-за срыва переговоров. Ведь впоследствии нашли отличное усиление в лице другого уроженца Бразилии.

«Мы действительно рассматривали кандидатуру Фернандеса под Лигу чемпионов, однако цена, как нам показалось, была завышена и несопоставима с фактическим уровнем и дальнейшей перспективой. Понимание того, что необходимость в игроке такого плана никуда не исчезла, привела нас к Малкому», — призналась Илюхина РИА Новости.

С тех пор ЦСКА и «Зенит» больше не обсуждали трансфер Фернандеса. Возможно, этому способствовал так называемый пакт о ненападении, якобы заключённый между двумя коллективами много лет назад. Ведь как иначе объяснить тот факт, что с 2002 года ни один футболист напрямую не перешёл из одной команды в другую? В последний раз по данному маршруту проследовал Предраг Ранджелович. Серб провёл в Северной столице два года, но лишь 17 раз появился на поле и набрал шесть (4 + 2) очков по системе «гол + пас», после чего отправился в румынский «Университатя Крайова 1948».

Однако в 2023 году «Зенит» дважды попытался нарушить негласный договор. Сначала в сферу интересов клуба попал Игорь Дивеев, затем Илья Помазун. Но если оба остались в ЦСКА, то Фернандес, по всей видимости, польстился на щедрое предложение из Петербурга. И тем самым помог сине-бело-голубым обрести глубину состава и спутать карты одному из главных конкурентов во внутренних турнирах.

Найдёт ли Семак место на поле Фернандесу?

Случись покупка защитника летом 2019-го, сомневаться в его игровых перспективах не приходилось бы. На тот момент Фернандес был одним из сильнейших в Премьер-лиге не только на своей позиции, но и в целом. И мог блистать в составе как девятикратного чемпиона страны, так и многих европейских коллективов. Но за четыре года многое изменилось. Марио успел «устать от спорта» и затребовать бессрочный отпуск, а затем крайне неудачно выступил на родине. В первенстве Гаушо он выходил на поле в пяти из 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Поэтому трудно сказать, в каком состоянии сейчас пребывает Фернандес, которому в сентябре исполнится 33 года, и способен ли он выиграть борьбу за место в старте у Вячеслава Караваева и Арсена Адамова. Безусловно, на пике он бы с лёгкостью застолбил за собой роль правого латераля, но сейчас в этом есть сомнения. Например, в Бразилии он явно пребывал не в лучших кондициях или, может, не суметь их набрать. Его недавнее решение приостановить карьеру явно указывает на потерю мотивации, а без неё вновь привести себя в форму и демонстрировать былой уровень будет непросто.

Разве что перспектива стать четырёхкратным чемпионом РПЛ и большое число соотечественников в команде сумеют вернуть Фернандеса к жизни в футболе. Несмотря на российский паспорт, Марио так и не освоил язык должным образом, поэтому рядом с другими бразильцами ему явно будет комфортнее. А их в «Зените» уже восемь. Правда, с уходом Вендела численность делегации может немного сократиться.

Как этот переход отразится на наследии Фернандеса?

Однако всевозможные титулы вряд ли помогут Марио смыть пятно, которое неминуемо образуется на его репутации в случае перехода в «Зенит». Как бы он и его агент ни трактовали эту ситуацию, иначе как предательством его поступок не назовут не только фанаты ЦСКА, но и многие футбольные болельщики. И лишним поводом для этого будут громкие заявления самого Фернандеса. Например, свою позицию российский бразилец озвучивал в сентябре 2020-го — спустя год после срыва переговоров с сине-бело-голубыми. Тогда он буквально клялся в верности армейцам и отметал иные варианты продолжения карьеры в Премьер-лиге.

«Со всей ответственностью говорю, что в России я буду играть только за ЦСКА. У меня действующий контракт. Конечно, через какое-то время он закончится, но дело не в этом. «Спартак», «Зенит», «Локомотив» — тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я не буду за них выступать. Я в неоплатном долгу перед ЦСКА — имею в виду не деньги, а мою благодарность, признательность клубу. Знаю, что и «Спартак», и «Зенит» одно время как-то пытались зондировать почву, заходить в тему с моим трансфером. Мой ответ был неизменным: «Нет». Уважаю их как соперников, это отличные команды, но есть вещи важнее денег. Я люблю ЦСКА, люблю людей, которые здесь работают. Человеческие отношения гораздо более значимы для меня, чем всё прочее, в России для меня есть только один клуб», — цитировала Фернандеса пресс-служба красно-синих.

А так Марио высказывался о своих планах в ноябре 2021 года. Тогда защитник связывал своё будущее исключительно с армейцами и признавался, что не видит себя в другом коллективе.

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«Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере, хотел бы здесь закончить свои выступления. Но повторюсь: это только моё мнение. Может быть, завтра меня вызовет руководство клуба и скажет: «Всё, ты нам больше не нужен». Честно скажу, мне хотелось бы один матч сыграть за мою родную команду в Бразилии «Сан-Каэтано», потому что я там не поднялся в профессионалы и закончил выступление в детско-юношеском футболе... А ЦСКА для меня — это большая любовь», — говорил Фернандес в интервью «Спорт-Экспрессу».

В той же беседе он в очередной раз упомянул несостоявшийся трансфер в «Зенит» и заявил, что подобный вариант никогда не рассматривал.

«Мой переход из ЦСКА в другую команду не имел ни малейшего шанса. Ни в «Зенит», ни в какой-либо другой клуб. Я очень уважаю «Зенит», но даже минимальных шансов не было. Мне здесь хорошо, я чувствую себя комфортно, это мой дом. Каких бы денег мне ни предлагали, по собственному желанию я не хотел бы переходить из ЦСКА», — подчёркивал Фернандес.

В том же ключе он высказывался об армейском коллективе и перед окончанием сезона-2021/22, когда объявил о приостановке карьеры и отъезде в Бразилию.

«Если через определённое время я пойму, что всё ещё чувствую в себе силы помочь ЦСКА, то вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб. Хотел бы особенно заострить внимание всех на том, что уезжаю из России не из-за последних событий в мире и не из-за непростого периода в жизни команды. Я всегда помогал и буду помогать нашему клубу всем, чем могу. Я благодарю Господа за всё, что он для меня сделал, приведя меня в Россию, в ЦСКА. Наш клуб всегда будет в моём сердце! ЦСКА всегда будет первым», — обещал Марио.

Несомненно, эти слова ему не раз припомнят во время выступлений за петербуржцев. Отличный повод сделать это представится уже 15 июля, когда ЦСКА и «Зенит» сразятся за Суперкубок России. И пусть участие Марио в этом матче маловероятно, фанаты красно-синих наверняка не упустят возможности обратиться к футболисту, чьими талантами они восхищались на протяжении десяти лет.

Вопрос в том, беспокоит ли это самого Фернандеса.