Деменко — о переходе Фернандеса в «Зенит»: видимо, ему хорошие условия предложили

Бывший нападающий «Зенита» Максим Деменко прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Конечно, он принесёт пользу «Зениту». Я теперь понимаю, почему сорвалась сделка и он всё-таки не пошёл в ЦСКА — ведь был об этом разговор, но что-то не получилось. Видимо, ему хорошие условия предложили», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

6 июля в СМИ появилась информация, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее в ЦСКА заявили, что не отказывались от идеи возвращения Фернандеса.