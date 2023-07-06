В ЦСКА заявили, что не отказывались от идеи возвращения Фернандеса

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что московский клуб отказался от идеи возвращения защитника Марио Фернандеса.

«ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Фернандеса. Это враньё. Совершенно понятно, почему делаются подобные вбросы, они бы помогли в объяснении. Но нет, клуб не отказывался. Из переговоров накануне вечером вышла сторона футболиста, объявив о подписании с другим клубом», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

6 июля в СМИ появилась информация, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог договориться с бразильским «Интернасьоналом» о возвращении Фернандеса.