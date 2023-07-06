Узнать больше

В ЦСКА заявили, что не отказывались от идеи возвращения Фернандеса

Короткая ссылка
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что московский клуб отказался от идеи возвращения защитника Марио Фернандеса.
В ЦСКА заявили, что не отказывались от идеи возвращения Фернандеса
  • РИА Новости

«ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Фернандеса. Это враньё. Совершенно понятно, почему делаются подобные вбросы, они бы помогли в объяснении. Но нет, клуб не отказывался. Из переговоров накануне вечером вышла сторона футболиста, объявив о подписании с другим клубом», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

6 июля в СМИ появилась информация, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог договориться с бразильским «Интернасьоналом» о возвращении Фернандеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить