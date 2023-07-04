В ЦСКА заявили, что сделали всё возможное для возвращения Фернандеса

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слова Жорже Машаду, агента бывшего защитника московского клуба Марио Фернандеса.

«ЦСКА — не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой клуб должен платить за Фернандеса. При этом, с учётом исключительного уважения и любви к легенде ЦСКА, даже в сложившейся ситуации клуб готов искать компромисс и идти навстречу. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции и всё упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет» — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

По его словам, ЦСКА сделал всё возможное для возвращения 32-летнего россиянина.

«ЦСКА сделал всё возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь всё зависит от агента. На наш взгляд, точка не поставлена» — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее агент Фернандеса заявил, что защитник вряд ли вернётся в ЦСКА.