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В ЦСКА заявили, что сделали всё возможное для возвращения Фернандеса

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слова Жорже Машаду, агента бывшего защитника московского клуба Марио Фернандеса.
В ЦСКА заявили, что сделали всё возможное для возвращения Фернандеса
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«ЦСКА — не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой клуб должен платить за Фернандеса. При этом, с учётом исключительного уважения и любви к легенде ЦСКА, даже в сложившейся ситуации клуб готов искать компромисс и идти навстречу. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции и всё упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет» — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

По его словам, ЦСКА сделал всё возможное для возвращения 32-летнего россиянина.

«ЦСКА сделал всё возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь всё зависит от агента. На наш взгляд, точка не поставлена» — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. 

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее агент Фернандеса заявил, что защитник вряд ли вернётся в ЦСКА.

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