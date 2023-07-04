Агент Фернандеса заявил, что защитник вряд ли вернётся в ЦСКА

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Агент бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса Жорже Машаду сообщил, что его клиент не вернётся в московский клуб.
Агент Фернандеса заявил, что защитник вряд ли вернётся в ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Клубы больше не ведут переговоры. Им не удалось достигнуть соглашения. Скорее всего, Фернандеса не будет в ЦСКА», — приводит слова Машаду Sport24.

32-летний россиянин выступал за армейцев с 2012 по 2022 год. 

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года Фернандес объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с бразильским «Интернасьоналом». 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что Фернандес не нужен клубу.

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