Агент Фернандеса заявил, что защитник вряд ли вернётся в ЦСКА

Агент бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса Жорже Машаду сообщил, что его клиент не вернётся в московский клуб.

«Клубы больше не ведут переговоры. Им не удалось достигнуть соглашения. Скорее всего, Фернандеса не будет в ЦСКА», — приводит слова Машаду Sport24.

32-летний россиянин выступал за армейцев с 2012 по 2022 год.

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года Фернандес объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с бразильским «Интернасьоналом». 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что Фернандес не нужен клубу.