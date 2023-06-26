Пономарёв считает, что Марио Фернандес не нужен в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что защитник Марио Фернандес не нужен армейцам.

«У нас сбалансированная команда, очень хорошая оборона. А Марио ведь не играет в защите. Он плохо играет в обороне. Им только публика восхищается. Думаю, в ЦСКА он будет не ко двору», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

32-летний россиянин выступал за армейцев с 2012 по 2022 год.

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года Фернандес объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с бразильским «Интернасьоналом». 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, заявил, что вопрос с возвращением игрока в ЦСКА ещё не решён.