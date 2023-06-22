Агент Фернандеса — о возвращении в ЦСКА: ничего не определено

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, заявил, что вопрос с возвращением игрока в ЦСКА ещё не решён.

«Точно ещё ничего не определено», — приводит слова Машаду Sport24.

32-летний россиянин выступал за армейцев с 2012-го по 2022 год.

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года Фернандес объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с бразильским «Интернасьоналом». 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее Евгений Гинер сообщил, что Фернандес вернётся в московский клуб.