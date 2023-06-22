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Гинер заявил, что Фернандес вернётся в ЦСКА

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Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что защитник Марио Фернандес вернётся в московский клуб.
Гинер заявил, что Фернандес вернётся в ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Марио вернётся? Да», — приводит слова Гинера Sport24.

32-летний россиянин выступал за армейцев с 2012 по 2022 год. 

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года Фернандес объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с бразильским «Интернасьоналом». 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможном возвращении Фернандеса.

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