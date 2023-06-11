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Бабаев: есть вероятность, что Фернандес вернётся в ЦСКА

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможном возвращении в клуб защитника Марио Фернандеса.
Бабаев: есть вероятность, что Фернандес вернётся в ЦСКА
  • РИА Новости

«В течение недели будет известно относительно Марио Фернандеса. Есть вероятность, что он вернётся. Но также есть нюансы, связанные с его нынешним клубом», — цитирует Бабаева Sport24

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года. 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слова гендиректора команды Романа Бабаева о переговорах с Фернандесом.

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