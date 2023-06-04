Пономарёв считает, что возвращение Фернандеса разрушит оборону ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слова гендиректора команды Романа Бабаева о переговорах с защитником Марио Фернандесом о его возвращении в клуб в качестве игрока.

«Он же уже в возрасте. За «Интернасьонал» он сыграл всего пять игр. Сейчас нет смысла нарушать оборону, которая образовалась при Федотове. Марио бесшабашный, он не любит опекать игроков. Да, в атаке был хорош», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года. 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее в ЦСКА рассказали о возвращении Фернандеса в качестве игрока.