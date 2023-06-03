В ЦСКА рассказали о возвращении Фернандеса в качестве игрока

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в клуб.

«Буквально в четверг общались с ним. Договорились связаться после окончания чемпионата и обсудить все нюансы. Есть определённый вопрос с «Интернасьоналом». Велика вероятность, что он вернётся в клуб в качестве игрока», — цитирует Бабаева Sport24.

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года. 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее сообщалось, что Милан Гайич назвал Фернандеса легендой ЦСКА.