Гайич назвал Фернандеса легендой ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич заявил, что возможное возвращение Марио Фернандеса в состав красно‑синих могло бы пойти на пользу команде.

«Марио — легенда клуба. Если он вернётся, то это, конечно, будет большим плюсом для нас. Но на данный момент мы об этом не думаем, потому что сконцентрированы на ближайших играх», — цитирует Гайича «Матч ТВ».

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года. 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал об особенностях взаимодействия с Фернандесом.