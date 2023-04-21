Бывший защитник ЦСКА Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом»

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Защитник «Интернасьонала» Марио Фернандес расторг контракт с бразильским клубом.
Бывший защитник ЦСКА Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом»
  • Legion-Media

Как сообщает официальный сайт клуба, 32-летний футболист потребовал расторжения соглашения по личным причинам.

Защитник играл за ЦСКА с 2012 года. После окончания сезона-2021/2022 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го Фернандес объявил о возобновлении карьеры и перешёл из армейского клуба в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в ЦСКА заявили, что Фернандес готов продлить контракт с клубом после возвращения в Россию.

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