Бывший защитник ЦСКА Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом»

Защитник «Интернасьонала» Марио Фернандес расторг контракт с бразильским клубом.

Как сообщает официальный сайт клуба, 32-летний футболист потребовал расторжения соглашения по личным причинам.

Защитник играл за ЦСКА с 2012 года. После окончания сезона-2021/2022 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го Фернандес объявил о возобновлении карьеры и перешёл из армейского клуба в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в ЦСКА заявили, что Фернандес готов продлить контракт с клубом после возвращения в Россию.