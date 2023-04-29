Федотов: Фернандес стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной Бразилии

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал об особенностях взаимодействия с защитником Марио Фернандесом.
Федотов: Фернандес стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной Бразилии
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Удивительно, но он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране. Переводчик, который хорошо знает Фернандеса, был с ним на связи в Бразилии. И у Марио возникало немало вопросов. Он удивительный человек, профессионал высокой пробы, пришедший к Богу за время выступлений в России», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года. 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев допустил возможное возвращение Фернандеса в армейский клуб.

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