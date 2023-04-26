Бабаев рассказал о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев допустил возможное возвращение защитника Марио Фернандеса в армейский клуб.

«Что касается возвращения Фернандеса, всё возможно. Мы договорились, что в ближайшее время встретимся и обсудим перспективы, в том числе его желание. Однозначно сказать ничего нельзя. Как и нельзя исключать такой вариант. При обоюдном желании всё возможно», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года. 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о возможном возвращении Фернандеса.