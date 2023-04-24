Чалов: было бы очень здорово, если бы Фернандес вернулся в ЦСКА
- РИА Новости
«Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок. Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждём», — цитирует Чалова «Чемпионат».
Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года. 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.
Ранее ветеран ЦСКА заявил, что Фернандеса хотят вернуть только кухарки.