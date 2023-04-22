Ветеран ЦСКА: Фернандеса хотят вернуть только кухарки

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на возможное возвращение экс-защитника команды Марио Фернандеса.

«Марио — не защитник. Он не умеет играть в обороне. Выступает как свободный художник. Он бросает всю оборону и подключается к атакам. Здесь от него балдели не по делу. Нам в ЦСКА он не нужен. Его хотят вернуть только кухарки», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

21 апреля защитник расторг соглашение с «Интернасьоналом» по личным причинам.

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года.

Ранее Булыкин заявил, что если ЦСКА вернёт Фернандеса, тогда и Карвальо можно подписать.