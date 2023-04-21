Булыкин: если ЦСКА вернёт Фернандеса, тогда и Карвальо можно подписать

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал новость, что защитник Марио Фернандес может вернуться в Россию.

«В возвращении Фернандеса в ЦСКА нет смысла: армейцам необходимо обращать внимание на молодых футболистов. Если возвращать Фернандеса, тогда и Карвальо можно подписать. Это шутка, конечно. Но я думаю, в игровом плане Марио многое потерял за то время, пока не находился в ЦСКА», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что не видит в данном возвращении особого смысла.

21 апреля защитник расторг соглашение с «Интернасьоналом» по личным причинам.

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года.

Ранее в ЦСКА сообщили, что не могут заявить Фернандеса в нынешнем сезоне.