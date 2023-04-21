В ЦСКА сообщили, что не могут заявить Фернандеса в нынешнем сезоне

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном возвращении в армейский клуб защитника Марио Фернандеса в текущем сезоне.
В ЦСКА сообщили, что не могут заявить Фернандеса в нынешнем сезоне
  • РИА Новости

«Планирует ли Марио вернуться в ЦСКА, и если да, то может ли он быть заявлен в этом сезоне за ЦСКА? В этом сезоне Марио уже не может быть заявлен», — приводит слова Брейдо Metaratings.ru.

21 апреля защитник расторг соглашение с «Интернасьоналом» по личным причинам.

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/2022 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьонал» до декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что Фернандес хочет вернуться в Россию.

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