В ЦСКА сообщили, что не могут заявить Фернандеса в нынешнем сезоне

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном возвращении в армейский клуб защитника Марио Фернандеса в текущем сезоне.

«Планирует ли Марио вернуться в ЦСКА, и если да, то может ли он быть заявлен в этом сезоне за ЦСКА? В этом сезоне Марио уже не может быть заявлен», — приводит слова Брейдо Metaratings.ru.

21 апреля защитник расторг соглашение с «Интернасьоналом» по личным причинам.

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/2022 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьонал» до декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что Фернандес хочет вернуться в Россию.