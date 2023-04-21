В Бразилии сообщают, что Фернандес хочет вернуться в Россию

Стала известна причина расторжения контракта защитника Марио Фернандеса с «Интернасьоналом».

Как сообщают бразильские СМИ, 32-летний игрок хочет вернуться в Россию.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и перешёл в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам.