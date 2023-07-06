В ЦСКА высказались о ситуации Фернандеса с «Зенитом»: всё встало на свои места
- РИА Новости
«Ну что же. Теперь всё встало на свои места, непонятные моменты получили объяснение», — говорится в сообщении.
По информации Ивана Карпова, защитник подписал контракт с «Зенитом» до 2025 года с зарплатой €2,5 млн за сезон.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. После окончания сезона-2021/22 игрок приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.
Ранее сообщалось, что ЦСКА не договорился с «Интернасьоналом» о возвращении Фернандеса.