В ЦСКА высказались о ситуации Фернандеса с «Зенитом»: всё встало на свои места

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что экс-защитник команды Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом».

«Ну что же. Теперь всё встало на свои места, непонятные моменты получили объяснение», — говорится в сообщении.

По информации Ивана Карпова, защитник подписал контракт с «Зенитом» до 2025 года с зарплатой €2,5 млн за сезон.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. После окончания сезона-2021/22 игрок приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не договорился с «Интернасьоналом» о возвращении Фернандеса.