Алейшу: ЦСКА не договорился с «Интернасьоналом» о возвращении Фернандеса

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес не сможет вернуться в московский клуб.

По информации журналиста Фабио Алейшу, армейцы не смогли договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в размере €366 тыс.

32-летний россиянин выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года Фернандес объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с бразильским «Интернасьоналом». 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее Владимир Пономарёв заявил, что Марио Фернандес не нужен в ЦСКА.