Агент Фернандеса заявил, что сам решил закрыть переговоры с ЦСКА

Агент бывшего защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса Жорже Машаду прокомментировал возможный переход своего клиента в санкт-петербургский «Зенит».

«Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Фернандеса. Переводчик ЦСКА Максим Головлёв звонил непосредственно Марио вместе с директорами клуба и «Интернасьонала», неуважительно относясь к официальному агенту футболиста», — приводит слова Машаду Sport24.

Агент заявил, что сам принял решение закрыть переговоры с московским клубом.

«Несколько раз я говорил Марио, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это моё решение, а не Фернандеса. Он ни в чём не виноват. Что касается будущего Марио, давайте мы решим всё в согласии с интересами футболиста. Относительно «Зенита» на данный момент мне нечего сказать», — сказал он.

6 июля в СМИ появилась информация, что 32-летний защитник подпишет контракт с петербургским клубом.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог договориться с бразильским «Интернасьоналом» о возвращении Фернандеса.