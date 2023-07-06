Агент Фернандеса заявил, что сам решил закрыть переговоры с ЦСКА
- РИА Новости
«Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Фернандеса. Переводчик ЦСКА Максим Головлёв звонил непосредственно Марио вместе с директорами клуба и «Интернасьонала», неуважительно относясь к официальному агенту футболиста», — приводит слова Машаду Sport24.
Агент заявил, что сам принял решение закрыть переговоры с московским клубом.
«Несколько раз я говорил Марио, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это моё решение, а не Фернандеса. Он ни в чём не виноват. Что касается будущего Марио, давайте мы решим всё в согласии с интересами футболиста. Относительно «Зенита» на данный момент мне нечего сказать», — сказал он.
6 июля в СМИ появилась информация, что 32-летний защитник подпишет контракт с петербургским клубом.
Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог договориться с бразильским «Интернасьоналом» о возвращении Фернандеса.