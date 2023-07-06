Карпов: Фернандес подписал контракт с «Зенитом» до 2025 года с зарплатой €2,5 млн за сезон

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес продолжит карьеру в «Зените».

По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, игрок подписал контракт с «Зенитом» до лета 2025 года, а его зарплата составит €2,5 млн за сезон.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не договорился с «Интернасьоналом» о возвращении Фернандеса.