Прецель: Марио Фернандес договорился о переходе в «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к подписанию контракта с «Зенитом».

По информации журналиста Алешандре Прецеля, игрок уже согласовал переход в санкт-петербургский клуб.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не договорился с «Интернасьоналом» о возвращении Фернандеса.