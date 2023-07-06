Червиченко — о Фернандесе в «Зените»: всё логично, и бразильская диаспора там больше и крепче

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко объяснил решение экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса подписать контракт с «Зенитом».

«Всё логично. «Зенит» даёт больше денег? Чему тут обижаться. Иногда ЦСКА даёт больше денег, чем другой клуб. Здесь же их на повороте обошла более богатая команда. И диаспора бразильская в «Зените» больше и крепче», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По информации Ивана Карпова, защитник подписал контракт с «Зенитом» до 2025 года с зарплатой €2,5 млн за сезон.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. После окончания сезона-2021/22 игрок приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не договорился с «Интернасьоналом» о возвращении Фернандеса.