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Хомуха — о переходе Фернандеса в «Зенит»: финансы для Марио стоят на первом месте

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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал информацию о возможном переходе бывшего защитника московской команды Марио Фернандеса в «Зенит».
Хомуха — о переходе Фернандеса в «Зенит»: финансы для Марио стоят на первом месте
  • Gettyimages.ru

«Марио Фернандес много говорил про преданность ЦСКА, когда играл за наш клуб, но не всегда то, что говорит человек, совпадает с тем, как он поступает в итоге. Раз он принял такое решение, то, скорее всего, финансы для Марио стоят на первом месте.

В современном мире было много таких примеров. Люди уходили из «Барселоны» в «Реал Мадрид», из «Спартака» переходили в «Зенит». Болельщикам всегда обидно, когда так случается. И всем тем, кто поддерживает ЦСКА, тоже. Всё-таки Фернандес отдал клубу десять лет, получил гражданство РФ, сыграл за сборную. И даже почти вернулся в родной клуб. Но на пути встали деньги», — сказал экс-полузащитник RT.

Ранее Валерий Непомнящий прокомментировал возможный переход бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

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