Непомнящий: Фернандес дал пощёчину ЦСКА и всем его болельщикам

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможный переход бывшего защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит».

«Пути господни неисповедимы. Что тут ещё можно сказать. Марио дал пощёчину и своему родному клубу, и всей армии болельщиков ЦСКА. Очень досадно это осознавать. Правильно, что клуб не стал идти на уступки в переговорах. Потому что за Фернандеса и так должны были выплатить компенсацию, когда его контракт был подписан до 2024 года. А тут они устроили торги. Будет теперь играть в «Зените», что тут поделать, такая жизнь», — сказал Непомнящий RT.

6 июля в СМИ появилась информация, что 32-летний защитник подпишет контракт с петербургским клубом.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог договориться с бразильским «Интернасьоналом» о возвращении Фернандеса.