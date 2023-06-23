Укрепление позиций: ЦСКА отказывается отпускать лидеров и собирается вернуть Фернандеса

ЦСКА выкупил контракт Мойзеса у «Интернасьонала» и продлил действующее соглашение с Кириллом Набабкиным, а в ближайшее время может вернуть покинувшего клуб в прошлом году Марио Фернандеса. Информацию о переговорах подтвердил агент защитника, а президент армейцев Евгений Гинер назвал его переход свершившимся фактом. В то же время москвичи ищут усиление в Италии и Латинской Америке, попутно пытаясь сохранить своих лидеров. Как серебряный призёр РПЛ работает в межсезонье — в материале RT.

Для футбольного ЦСКА прошедший сезон стал одним из самых успешных за последние годы. Красно-синие впервые с 2018-го поднялись выше четвёртого места в турнирной таблице РПЛ и завоевали серебряные медали, уступив только продолжающему доминировать на национальной арене «Зениту», а в июне пополнили свою коллекцию трофеев, в восьмой раз в истории завоевав Кубок России. Но, чтобы продолжать прогрессировать и оказывать конкуренцию гегемону отечественного футбола, армейцам необходимо укреплять состав.

И хотя генеральный директор Роман Бабаев выразил надежду, что летом ЦСКА постарается точечно усилиться, пока говорится в основном о продлениях сотрудничества с действующими игроками. Так, завершились переговоры о выкупе контракта Мойзеса, успевшего попробовать себя как на позиции левого хавбека, так и центрального защитника в тройке. Этот процесс занял чуть больше времени, чем ожидалось. Как рассказал Metaratings агент бразильца Гильерме Миранда, сложности были вызваны тем, что права на его клиента принадлежат сразу трём коллективам — «Интернасьоналу», «Баие» и «Коринтианс».

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Благо это не сказалось на сумме, потраченной на полноценное приобретение игрока. По сведениям Globo Esporte, ЦСКА заплатил €1,5 млн — это более чем в три раза меньше его рыночной стоимости. По версии авторитетного портала Transfermarkt, та составляет €5 млн, причём цена увеличилась почти вдвое всего за два месяца.

Но если с Мойзесом было заключено соглашение на три года с опцией пролонгации ещё на один, то Кирилл Набабкин продлил действующий договор всего на сезон. И если 36-летний ветеран появится на поле хотя бы в половине матчей следующего первенства, то обойдёт Альберта Шестернёва, Евгения Алдонина и Владимира Капличного и войдёт в топ-15 по этому показателю в истории ЦСКА. На данный момент он имеет в активе 303 встречи за красно-синих и занимает 17-е место.

«Мы очень рады, что подписали с Мойзесом долгосрочный контракт. Он действительно не просто прекрасно проявил себя, но и успел завоевать сердца болельщиков — это дорогого стоит. Разумеется, мы активировали опцию выкупа в предписанный срок — здесь всё было в наших руках. При этом чуть более позднее официальное объявление связано с тем, что мы обсуждали дополнительные нюансы по сделке… Ну и конечно, мы не менее рады продолжению сотрудничества с Кириллом Анатольевичем (Набабкиным. — RT). Легенда №14 с нами!» — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Однако ни достижение договорённости с Мойзесом и Набабкиным, ни начало переговоров о новом контракте с Константином Кучаевым не вызвали ажиотажа в среде фанатов красно-синих. В отличие от новости о возможном возвращении Марио Фернандеса, которого многие считают одним из сильнейших игроков команды последнего десятилетия. Слухи об этом появились ещё весной, а в начале июня нашли подтверждение и в ЦСКА.

Правда, возникла небольшая проблема. Год назад Фернандес приостановил сотрудничество с армейцами, сославшись на накопившуюся усталость, и отправился в Бразилию, где уже в декабре пополнил состав «Интернасьонала». Однако надолго он там не задержался — отыграл всего пять матчей и уже в конце апреля расторг договор. Казалось бы, его возвращению в Москву ничего не мешает, но впоследствии выяснилось, что в контракте содержится пункт, согласно которому колорадос должны получить €365 тыс. в случае перехода Марио в новый клуб.

Судя по всему, в ЦСКА не намерены выплачивать «Интернасьоналу» эту сумму, не собираются требовать и от самого Фернандеса покрыть издержки. По словам Бабаева, при подписании соглашения тот не советовался с бывшим руководством и должным образом не ознакомился с его условиями, причиной чему стала его доверчивость.

Но сейчас всё идёт к тому, что Фернандес всё же перейдёт в ставший для него родным коллектив и попробует перезапустить карьеру. Такой вариант не исключил его агент Жорже Машаду, а президент ЦСКА Евгений Гинер и вовсе выразил уверенность в возвращении защитника. Вопрос лишь в том, способен ли 32-летний футболист вернуться на свой прежний уровень и вновь стать одним из лидеров красно-синих. В «Интернасьонале» он выглядел растренированным и не отметился ни одним результативным действием.

В то же время в прессе ходят слухи об интересе ЦСКА ещё к двум игрокам из Латинской Америки, в настоящее время выступающим в чемпионатах Аргентины и Бразилии. Красно-синие якобы намерены приобрести центрального защитника «Ривер Плейт» Пауло Диаса и хавбека «Гремио» Бительо. Причём на второго также претендует «Спартак», если верить Fute RS, который ссылается на журналиста Диого Росси. Примечательно, что в конце 2022-го десятикратные чемпионы страны якобы хотели взять себе и чилийца, но впоследствии эта информация не подтвердилась.

И есть вероятность того, что и в этот раз трансферы не состоятся. Так, агент защитника «Ривер Плейт» Пабло Леклер Флуха уже опроверг сведения о переговорах с ЦСКА. Быть может, в ближайшее время будет поставлена точка и в истории с Бительо. Но даже если Росси прав, армейцам будет крайне непросто опередить конкурентов, претендующих на игрока. Ведь купить его также хотят финишировавший четвёртым в Германии «Унион» и французский «Монако».

На фоне этого куда более реальным выглядит приглашение Корая Гюнтера. Права на немецко-турецкого защитника принадлежат «Вероне», но последние полгода он провёл в аренде в «Сампдории». И если не страдал от различных травм, то регулярно проводил на поле все 90 минут. Правда, спасти генуэзцев от вылета из Серии А не сумел. Они заняли последнее, 20-е место в таблице.

Если по возвращении в Верону он не сумеет вернуть себе место в составе, то вполне может заняться поисками новой команды. И, как отметил агент Эрсин Акан, его клиент совсем не против переезда в Россию.

«Гюнтер может перейти в ЦСКА. Его жена родила ребёнка, и с ним всё в порядке, они находятся вместе. ЦСКА — большой клуб, который подходит игроку. Кораю нравится Москва», — заявил Акан «Спорт-Экспрессу».

И если всё срастётся, Гюнтер вполне может стать качественным дополнением для обороны армейцев, в которой наблюдается явный дефицит качественных исполнителей. В настоящее время в распоряжении Владимира Федотова имеется пятеро номинальных центральных защитников, но лишь пара из них соответствуют статусу серебряного призёра РПЛ. Матвей Лукин, Вадим Карпов и Илья Агапов слишком молоды и неопытны, а тот же Набабкин уже не тянет уровень основы. Да, в этом амплуа себя пробовали тот же Мойзес и Бахтиёр Зайнутдинов, но то скорее было вынужденной мерой, ведь обычно они действуют на флангах.

При этом ЦСКА приходится не только заниматься поиском новых футболистов, но и пытаться всеми силами сохранить уже имеющихся у них. Ещё весной ходили слухи об интересе «Зенита» к Игорю Дивееву, но подписание долгосрочного контракта поставило точку в этой истории. И, как стало известно, защитник был не единственной целью петербуржцев. По информации журналиста Ивана Карпова, они также хотели приобрести голкипера Илью Помазуна, но со временем отказались от этой идеи.

Параллельно развиваются истории с возможным отъездом российских игроков красно-синих за рубеж. Уже неделю обсуждается переход Фёдора Чалова в чемпионат Турции, а накануне стало известно, что внимание ряда португальских клубов привлёк Егор Ушаков. Как сообщает «Чемпионат», молодого хавбека хотят заполучить «Боавишта», «Визела», «Арука» и «Фамаликан». Правда, их интересует не полноценный трансфер, а аренда на сезон.

При этом не менее резонансным стал слух о намерении «Спартака» забрать у конкурента одного из лидеров и тем самым ослабить его. По словам парагвайского журналиста Бруно Понта, речь идёт о Хесусе Медине, забившем 12 голов и отдавшем десять голевых передач за армейцев в 45 матчах. Но эти сведения были довольно быстро опровергнуты. В Metaratings посчитали, что это может быть происками агентов, пытающихся выбить из ЦСКА более выгодные условия при переговорах по новому контракту.