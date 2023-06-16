Новый этап: Сперцяну стоит перебраться в Европу, Чалову лучше не торопиться

Фёдор Чалов и Эдуард Сперцян могут покинуть РПЛ летом. По информации СМИ, в услугах нападающего ЦСКА заинтересованы «Галатасарай» и «Фенербахче», в то время как полузащитника «Краснодара» хотели бы видеть у себя «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, «Фрайбург» и «Аякс». Что может помешать переезду молодых звёзд РПЛ в Европу и почему обоим не стоит принимать поспешные решения — в материале RT.

Почему в Европе интересуются именно Чаловым и Сперцяном?

Прошедший соревновательный год стал довольно радостным для футболистов ЦСКА и «Краснодара». После пары не самых удачных сезонов Фёдор вернул себе звание одного из сильнейших российских нападающих и «настрелял» 30 (24 + 6) баллов по системе «гол + пас» во всех турнирах. Это позволило ему занять третье место не только в гонке бомбардиров, но и в списке самых результативных игроков РПЛ, уступив по этому показателю лишь Квинси Промесу и Малкому, а также поделить третью сточку в таблице главных голеадоров Кубка страны. Чалов записал на свой счёт пять забитых мячей (столько же у Егора Голенкова и того же Промеса). Больше лишь у Владимира Писарского и Джона Кордобы.

Но статистика — лишь подтверждение того, что Чалов имеет полное право называться одним из главных героев прошедшего сезона. Гораздо важнее то, как гармонично он вписался в схему Владимира Федотова и какого прогресса добился. И это случилось во многом благодаря наставнику, с ходу определившему, в каком амплуа тот сумеет демонстрировать свои лучшие качества. Он не стал наступать на те же грабли, что Алексей Березуцкий и Ивица Олич, и отказался от идеи использовать Фёдора в роли вингера, вернув его в центр нападения. Там он выглядел более чем впечатляюще, успевая как делать рывки в штрафную и завершать атаки, так и великолепно действовать в подыгрыше. В итоге он с солидным отрывом стал лучшим в команде как по ожидаемым голам (17,84), так и передачам (6,76).

Что касается Сперцяна, то для него этот сезон и вовсе стал прорывным. Ещё год назад многие восхищались игрой молодого атакующего хавбека, который в первый же год после перехода на высший уровень отметился восемью мячами и четырьмя передачами. Но в нынешнем он почти вдвое превзошёл эти показатели и завершил чемпионат с 22 (10 + 12) баллами результативности, благодаря чему поделил четвёртое место с Александром Соболевым. Не менее ярко он выглядел и в Кубке, где четырежды поразил ворота соперников, а ещё два раза выступил в роли ассистента. Причём большую часть точных ударов он нанёс в плей-офф первенства. Среди одноклубников на этом отрезке так же продуктивен был лишь Кордоба — лучший бомбардир турнира.

В итоге, Сперцян не только стал лучшим распасовщиком прошедшего сезона РПЛ, но и был признан его лучшим полузащитником, опередив в голосовании чемпиона страны в составе «Зенита» Вендела и Руслана Литвинова, отлично воспользовавшегося отсутствием Наиля Умярова и заслужившего место в основе «Спартака». И хотя некоторые поспешили с этим не согласиться, оснований более чем достаточно. В отличие от конкурентов, Эдуард во многом определял игру «Краснодара» в атаке и был краеугольным камнем в построениях как Александра Сторожука, так и сменившего его Владимира Ивича.

Кто претендует?

Однако прогресс обоих оценили не только в России, но и за рубежом. В особенности, это касается хавбека «Краснодара», слухи об интересе к которому со стороны европейских клубов стали появляться ещё зимой. Согласно различным источникам, о его приобретении раздумывало более дюжины коллективов, в том числе «Реал», «Милан», Интер», «Аякс» и «Байер», а «Фиорентина» даже хотела оформить переход в зимнее трансферное окно, но представители Сперцяна ответили отказом.

В последнее время в числе главных претендентов на Сперцяна называются три коллектива — «Аякс», «Фрайбург» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Сообщается, что их представители уже контактировали с окружением полузащитника, а скауты немецких команд будут присутствовать на матчах сборной Армении, чтобы воочию понаблюдать за его выступлением.

Вокруг Чалова подобного ажиотажа не было, но определённый интерес тоже имеется. По словам известного инсайдера Фабрицио Романо, к нему присматриваются турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай», намеренные укрепить состав форвардом, чей контракт истекает летом 2024-го. Правда, в ЦСКА поспешили поправить итальянца и отметить, что соглашение с клубом рассчитано до конца календарного года. Но вряд ли это может стать камнем преткновения в возможных переговорах между сторонами.

Правда, один из потенциальных покупателей уже поспешил опровергнуть свой интерес к Чалову. Как рассказал «Чемпионату» член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки, вице-чемпион Турции не планирует приглашать россиянина. Однако такого рода заявления не всегда стоит принимать за чистую монету. В истории было множество случаев, когда команды или спортсмены всячески открещивались от слухов о трансфере, но уже спустя короткий промежуток времени ставили подпись в контракте. Достаточно вспомнить, как Карим Бензема с уверенностью говорил о продолжении карьеры в «Реале», но уже спустя пару дней был представлен в качестве новобранца «Аль-Иттихада».

Во сколько могут обойтись трансферы?

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает звёзд ЦСКА и «Краснодара» в €12 млн, благодаря чему оба входят в десятку самых дорогих футболистов РПЛ. Немного их превосходят чуть было не перешедший в «Челси» Арсен Захарян (€15 млн) и ещё один лидер «быков» Матвей Сафонов (€16 млн), в то время как пятёрку формируют исключительно латиноамериканские легионеры «Зенита» — Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Вендел и Малком. В связи с этим логично было бы предположить, что приобретение Чалова и Сперцяна обойдётся не менее чем в €10 млн, но в нынешних условиях это выглядит маловероятным.

Всё дело в недостатке доверия к РПЛ, чьи представители в последнее время нередко проваливались в Европе. Можно вспомнить примеры Сердара Азмуна и Николы Влашича, «зажигавших» в России, но не подтвердивших свой класс в Германии и Англии с Италией соответственно. Если говорить о россиянах, то пока вложенные в него средства не до конца оправдывает и Алексей Миранчук, со временем сосланный «Аталантой» в аренду.

Да, есть и хорошие примеры в виде ставшего одним из лидеров «Монако» Александра Головина и Хвичи Кварацхелии, который в первый же год помог «Наполи» взять «скудетто» и попутно завоевал награду лучшему футболисту Серии А. Но пока это не заставляет иностранные клубы тратить баснословные деньги на игроков РПЛ. Кроме того, пагубно сказывается и отстранение от еврокубков, ведь потенциальные покупатели не могут оценить их мастерство в важных встречах.

Поэтому опрометчиво полагать, что ЦСКА и «Краснодар» сумеют выручить за своих звёзд больше, чем составляет их цена на Transfermarkt. Судя по всему, это понимают и в стане «быков». По информации «РБ Спорт», те готовы продать Сперцяна за €12 млн плюс бонусы. Но и эти требования могут многим показаться чрезмерными. Как сообщал журналист Иван Карпов, тот же «Милан» был готов заплатить не более €9 млн.

Кому логичнее задуматься о переезде в Европу?

С учётом нынешней ситуации, переход в европейскую команду может пойти на пользу обоим спортсменам. Благодаря этому они получат шанс не только попробовать себя в новой обстановке, но и опять проверить свои силы в еврокубках. И особенно это важно для Сперцяна, ранее отыгравшего лишь 39 минут в ЛЧ. Но одно дело перейти в чемпионат Германии или Нидерландов и совсем другое — в первенство Турции с его специфичной атмосферой и бэкграундом.

Суперлига скорее ассоциируется не с подающими надежды футболистами, а заслуженными ветеранами, находящимися на завершающем этапе своей карьеры. В разное время доигрывать туда отправлялись Уэсли Снейдер, Робин ван Перси и Самир Насри. При этом можно по пальцам пересчитать молодых талантов, которые переехали в Турцию в самом расцвете сил. Одним из таких стал экс-нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло, но его трансфер в «Галатасарай» был продиктован скорее околоспортивными моментами. В Риме тот стал настоящим изгоем и был отстранён от команды, поэтому и искал новое место работы.

Поэтому есть большие сомнения, что Чалову стоит всерьёз рассматривать идею о поездке в Турцию. Да, он способен извлечь из этого определённые плюсы, особенно если пополнит состав одного из грандов, но будет крайне трудно повторить путь условных Ким Мин Джэ и Маркао, транзитом через Суперлигу отправившихся в «Наполи» и «Севилью» соответственно. Наоборот, есть риск последовать примеру того же Магомеда-Шапи Сулейманова, который сначала провалился в «Гиресунспоре», а затем отправился в «Хапоэль» из Беэр-Шева, утратив статус одного из самых перспективных отечественных футболистов.

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На фоне этого вояж в Германию или Нидерланды выглядит куда более интересным. В Бундеслиге и Эредивизи умеют управляться с молодыми талантами и помогать им выходить на новый уровень, а ведь именно это нужно Сперцяну. В открытом и скоростном футболе он сможет по максимуму использовать свои сильнейшие стороны и прогрессировать, подкрепляя это привлекательной статистикой.

Главное, не допустить ошибку того же Миранчука и грамотно подойти к выбору нового коллектива. И это касается не только наличия серьёзных конкурентов за место в старте, но также стиля игры. Например, в плане схемы к «Краснодару» гораздо ближе «Аякс», предпочитающий использовать формацию 4-3-3. Но там ему скорее всего придётся соперничать с Кеннетом Тейлором — 21-летним голландцем, «настрелявшим» восемь голов и три паса в минувшем первенстве.

«Фрайбург» же намного более гибкая команда, играющая как с двумя, так и тремя центральными защитниками, что может быть непривычно Сперцяну. Чего не скажешь о «Боруссии», лишь в двух встречах переходившей с излюбленной 4-3-2-1 на 3-4-2-1. Но по составу мёнхенгладбахцы заметно сильнее оппонента.