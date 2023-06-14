Романо: «Галатасарай» и «Фенербахче» проявляют интерес к Чалову

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, в число клубов, которые претендуют на россиянина, входят «Галатасарай» и «Фенербахче».

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Чалов побил свой рекорд по голам в лиге (19 голов). Он также занял третье место в бомбардирской гонке РПЛ.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем Чалова.