Бабаев: ЦСКА начал переговоры по продлению контракта с Чаловым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем нападающего Фёдора Чалова.

«ЦСКА начал переговоры по продлению контракта с Чаловым. Надеюсь, что договоримся», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Чалов побил свой рекорд по голам в лиге (19 голов). Он также занял третье место в бомбардирской гонке РПЛ.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о целях команды.