Федотов: ЦСКА только начинает, двигается вперёд и вверх

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о целях команды.

«Сейчас надо передохнуть. Следующая цель — чемпионство? В ЦСКА цели даже не обсуждаются. Мы только начинаем, двигаемся вперёд и вверх», — цитирует Федотова «Чемпионат».

11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Подопечные Владимира Федотова также стали серебряными призёрами чемпионата России, уступив только «Зениту».

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провёл параллель между финалом Кубка России и полуфиналом чемпионата мира.