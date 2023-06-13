Акинфеев: Кубок России — это трофей, а чемпионат мира — ничего

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провёл параллель между финалом Кубка России и полуфиналом чемпионата мира.

«Я говорю, что хочу везде выиграть, всюду выйти, но понимаю, что полуфинал чемпионата мира круче, чем Кубок России, пусть никто не обижается. А по сути-то Кубок России — это трофей, а полуфинал чемпионата мира — ничего. Пускай лучше будет трофей», — цитирует Акинфеева пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне голкипер провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль.

11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Акинфеев отбил удар Олакунле Олусегуна и принёс своей команде победу в турнире.

Ранее Акинфеев дал понять, что не намерен завершать карьеру профессионального футболиста.